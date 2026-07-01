Doppio Mbappè e Barcola: la Francia domina la Svezia e vola agli ottavi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Francia fa la voce grossa, batte la Svezia per 3-0 e vola agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre e chiude le marcature Mbappè, che raggiunge Messi a quo...

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - La Francia fa la voce grossa, batte la Svezia per 3-0 e vola agli ottavi, dove affronterà il Paraguay. Apre e chiude le marcature Mbappè, che raggiunge Messi a quota 6 reti in questo Mondiale, mentre il raddoppio porta la firma di Barcola. Svezia mai in partita contro una squadra superiore per tutti i 90 minuti. La squadra di Deschamps cerca subito di prendere campo, senza però provare a pungere davvero nel primo quarto d'ora. Basta poco, però, alle stelle di Deschamps per accendersi. Succede per la prima volta al 19', quando Barcola calcia alto dopo una percussione fulminea partendo dalla sinistra. Un minuto dopo Mbappè scappa alla difesa svedese, si presenta davanti al portiere e insacca, ma la sua esultanza viene subito spenta dalla bandierina del guardalinee: fuorigioco. Lo spartito della gara cambia. Il numero dieci transalpino ha una nuova chance al 32', ma il suo tiro da pochi metri sbatte sul palo. Ancora più sorprendente il legno colpito da Olise, che al 36' tenta la rovesciata in area andando a pochi centimetri dal vantaggio. Il monologo francese porta al gol nell'ultimo minuto della prima frazione. Corner battuto da Dembelè, che scambia con Olise e serve Mbappè; il fuoriclasse del Real Madrid fa fuori Gyokeres con una finta e batte un impotente Zetterstrom con una botta sul secondo palo. Si va all'intervallo sul risultato di 1-0. La Francia non perde tempo e raddoppia in avvio di ripresa. Al 53' Lagerbielke sbaglia un passaggio a centrocampo e regala la palla agli avversari; la sfera arriva a Olise, che avanza centralmente prima di appoggiare in verticale per Barcola, bravo a controllare e battere Zetterstrom. 2-0. Olise, che al 61' va anche vicino al primo gol del Mondiale, realizza un altro assist al 74', con un passaggio rasoterra in verticale per Mbappè; il numero 10 controlla rapidamente e fredda ancora una volta il portiere avversario sul secondo palo per il 3-0. Deschamps concede la standing ovation a Mbappè e Olise, i migliori in campo della Francia, che vince 3-0 e continua la sua corsa nel Mondiale.

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(ITALPRESS).