Doppia riconferma in casa Volley Gela: i biancazzurri si affidano ancora a Giannone e Casciana

Il Volley Gela rilancia le proprie ambizioni scegliendo la via della continuità e attingendo nuovamente dalle atlete cresciute nel settore giovanile biancazzurro.

Gela. Jasmine Giannone e Matilde Casciana faranno nuovamente parte della prima squadra del Volley Gela, protagonista la prossima stagione nel campionato di Serie D femminile. La prima è cresciuta nel vivaio dell’Ecoplast Volley per poi indossare per la prima volta la divisa biancazzurra nella passata annata agonistica, dimostrando affidabilità e qualità.

Matilde Casciana, invece, è un prodotto del vivaio del Volley Gela. Nelle due precedenti stagioni ha ampiamente dimostrato di poter dare il proprio contributo con prestazioni di rilievo che hanno spinto la società a puntare nuovamente su di lei in vista del prossimo campionato.

Il Volley Gela rilancia le proprie ambizioni scegliendo la via della continuità e attingendo nuovamente dalle atlete cresciute nel proprio settore giovanile.