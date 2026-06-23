Dopo sei anni riprendono i voli diretti Shanghai-Stoccolma

STOCCOLMA (SVEZIA) (XINHUA/ITALPRESS) - La China Eastern Airlines ha ripristinato i voli diretti tra Shanghai e Stoccolma, capitale della Svezia, dopo sei anni di sospensione, con un aeromobile a fuso...

STOCCOLMA (SVEZIA) (XINHUA/ITALPRESS) - La China Eastern Airlines ha ripristinato i voli diretti tra Shanghai e Stoccolma, capitale della Svezia, dopo sei anni di sospensione, con un aeromobile a fusoliera larga Airbus A330 partito da Shanghai e atterrato in serata all'aeroporto di Stoccolma-Arlanda.

L'aeromobile è poi ripartito alla volta dello Shanghai Pudong International Airport con oltre 250 passeggeri a bordo.

Il servizio sarà operato tre volte a settimana, il lunedì, il giovedì e il sabato, ha dichiarato la compagnia aerea.

La China Eastern Airlines e Swedavia Airports, l'operatore aeroportuale statale svedese, hanno tenuto una cerimonia all'aeroporto di Stoccolma-Arlanda per celebrare il ripristino della rotta.

Elizabeth Axtelius, direttrice del settore aeronautico di Swedavia Airports, ha dichiarato che la rotta riveste grande importanza e che il suo ripristino era atteso da tempo in Svezia.

Axtelius ha affermato che la ripresa del servizio agevolerà ulteriormente gli scambi commerciali, turistici e interpersonali tra Cina e Svezia, nonchè tra Cina e Europa, sostenendo al contempo la cooperazione commerciale, gli scambi culturali e i collegamenti turistici.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).