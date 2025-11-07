Dopo Sarao via anche Sartore, l'esterno ha risolto il contratto che lo legava al Gela

Si tratta del secondo addio in casa Gela nell’ultima settimana

Gela. Con un breve comunicato pubblicato sulle proprie pagine social, il Gela ha annunciato la risoluzione consensuale con Francisco Sartore, esterno destro brasiliano approdato alla corte biancazzurra nell’ultima sessione estiva di calciomercato. “Il Gela Calcio comunica di aver risolto il contratto dell’attaccante Francisco Sartore. A Francisco i migliori auguri per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutta la società biancazzurra”. Si tratta del secondo addio in casa Gela nell’ultima settimana dopo quello dell’ormai ex capitano Manuel Sarao, che ha fatto molto discutere e non è stato particolarmente gradito, né dalla piazza né tantomeno dalla società biancazzurra.