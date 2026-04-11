Dopo la frana "Artisti uniti per Niscemi": il 25 aprile musica anche con Mario Biondi

L'iniziativa prevista per il 25 aprile

Niscemi. "Una rinascita", a Niscemi, dopo la frana di gennaio. Il 25 aprile, nell'ambito della tradizionale "Sagra del carciofo", si terrà l'evento "Art is this! Artisti uniti per Niscemi". È stato scelto proprio il giorno dedicato alla Liberazione. L’appuntamento, in piazza Vittorio Emanuele, è promosso dall’amministrazione comunale di Niscemi e dal comitato dei festeggiamenti della "Sagra del Carciofo". Sul palco, ci saranno Mario Biondi, Sugarfree, Lello Analfino&Tinturia e i Bellamorea. Condurranno Ruggero Sardo e Desiree Ferlito. "Niscemi ha bisogno della sua voce. Vuole rialzarsi e ricominciare, anche attraverso la bellezza e la musica. Per questo, da una straordinaria mobilitazione collettiva che ha coinvolto associazioni di volontariato, realtà culturali e musicali, il mondo della scuola, il clero, le istituzioni e tanti cittadini, è nato il progetto di un evento che sarà molto di più di uno spettacolo", dicono gli organizzatori. Ognuno potrà contribuire anche con una libera offerta. L’intero ricavato delle donazioni raccolte sarà destinato a un fondo dedicato, attivo sul conto corrente ufficiale del Comune di Niscemi, a sostegno della comunità colpita. L'evento artistico è a cura di "Puntoeacapo", agenzia diretta da Nuccio La Ferlita.