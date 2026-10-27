Droga Dopo gli spari e il ferimento di Prestifilippo e Maganuco, partì inchiesta su droga: undici misure

Adesso, gli inquirenti hanno stretto il cerchio sull'affare della droga e su fornitori anche catanesi

Gela. L'indagine partita un anno fa dopo gli spari in un'abitazione di Riesi ha portato i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta e quelli dei comandi territoriali, ad eseguire undici misure cautelari nei confronti di altrettanti coinvolti. Dopo gli arresti per il tentato omicidio, questa volta l'attenzione dei carabinieri e dei pm della Dda di Caltanissetta si è concentrata sul traffico di droga. Il ferimento di due giovani, il riesino Roberto Prestifilippo e la gelese Simona Maganuco, conosciuta come "Ciro", per gli inquirenti sarebbe da legare a un contrasto nel mercato del traffico di droga. Il gruppo gelese, secondo le contestazioni iniziali, organizzò una spedizione punitiva a danno di Prestifilippo. Nell'abitazione di Riesi c'era anche il fratello. Simona Maganuco, in quell'occasione, avrebbe agito insieme a Manuel Carmelo Giorlando, Michael Giorlando e Simone Giorlando (non coinvolti nell'indagine sullo spaccio di droga). Sia Prestifilippo sia il gruppo composto da gelesi e mazzarinesi erano armati. Il procedimento penele per quei fatti è in corso. Adesso, gli inquirenti hanno stretto il cerchio sull'affare della droga e su fornitori anche catanesi. Le misure riguardano 11 soggetti (5 destinatari della misura degli arresti domiciliari, 4 dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, 1 del divieto di dimora e 1 dell’obbligo di presentazione). A uno degli indagati è stato contestato altresì il reato di estorsione. L’indagine è stata condotta dai militari del Nucleo Investigativo di Caltanissetta. Secondo gli inquirenti, dopo il ferimento di Prestifilippo ci sarebbe subito stato un nuovo referente del gruppo riesino. Gli approfondimenti hanno accertato che il circuito gelese fungeva da snodo di raccordo e fornitura all’ingrosso, mentre sul versante etneo operavano ulteriori referenti incaricati delle partite di cocaina e dei rifornimenti periodici. La gestione dei crediti insoluti derivanti dalle cessioni di droga ha generato sistematiche frizioni interne, sfociate anche in condotte intimidatorie ed estorsive. Lo stesso agguato armato del settembre di un anno fa sarebbe riconducibile, secondo l’ipotesi investigativa, al mancato saldo di un debito per pregresse forniture contratto dal gruppo riesino verso la filiera gelese. Nell'inchiesta "Prisma bis", sono stati ricostruiti 633 episodi di detenzione e spaccio di droga, quantificando un volume d’affari stimato in circa 8.000 euro a settimana. Sono stati inoltre identificati circa 200 presunti clienti del gruppo ai quali veniva ceduta sistematicamente sostanza stupefacente. Gli indagati pare applicassero un rigoroso protocollo di sicurezza comunicativa, incentrato sull'utilizzo di decine di schede sim intestate fittiziamente a cittadini extracomunitari o terzi prestanome, l’impiego di utenze “di servizio” e l’uso di linguaggio criptico per celare la droga; un collaudato sistema di pagamento basato su strumenti telematici; la cessione della sostanza stupefacente, presso l’appartamento di uno degli indagati o all’interno del veicolo del cliente. Il monitoraggio investigativo ha trovato preliminare riscontro in plurimi interventi operativi, culminati tra l’altro nell’arresto in flagranza di due persone - tra cui un corriere fermato di rientro da Catania con 150 grammi di cocaina e 1 panetto di hashish da 100 grammi - nella denuncia in stato di libertà di ulteriori tre indagati e nel sequestro complessivo di 1,484 chilogrammi di hashish e 150 grammi di cocaina.