Dopo 37 anni il Cavaliere Antonio Benfatti lascia il servizio attivo nell’Arma

Con il congedo si chiude una lunga esperienza professionale al servizio dello Stato e della comunità, ma prosegue l’impegno nel volontariato e nella solidarietà.

Gela .Dopo 37 anni di servizio nell’Arma dei Carabinieri, il Cavaliere Antonio Benfatti lascia il servizio attivo. Una lunga carriera iniziata al 1° Reggimento Piemonte di Moncalieri e proseguita anche all’estero, con le missioni umanitarie in Albania e gli interventi di peacekeeping nei Balcani, fino ai quattro anni trascorsi presso la sede diplomatica italiana in Marocco.Dal 2008 Benfatti ha legato il proprio nome a Gela, dove per otto anni ha operato anche nel nucleo motociclisti, contribuendo a diffondere tra i giovani l’uso del casco. Tra le attività investigative più significative, la partecipazione all’operazione che portò all’arresto del responsabile della strage di Butera, episodio per il quale ricevette un Encomio Solenne. Nel 2016 il conferimento del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, da parte del Presidente Sergio Mattarella. Parallelamente all’attività nell’Arma, Benfatti ha portato avanti da oltre trent’anni un impegno nel sociale attraverso i Lions, il CISOM, Special Olympics e l’Unione Insigniti al Merito della Repubblica Italiana.

Con il congedo si chiude una lunga esperienza professionale al servizio dello Stato e della comunità, ma prosegue l’impegno nel volontariato e nella solidarietà.