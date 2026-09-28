Cantiere lungomare, via libera all'estensione del subappalto: pressing per la ripresa dei lavori

Gli uffici municipali e l'assessore al ramo Luigi Di Dio hanno già richiesto alla subappaltatrice di riprendere gli interventi nel cantiere, soprattutto per quelle lavorazioni che non necessitano di una perizia di variante

Gela. Il cantiere del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia, finanziato per oltre tre milioni di euro con stanziamenti dal programma “Rigenerazione urbana”, è stato spesso al centro di non poche difficoltà organizzative, che hanno protratto una fase di fermo poi superata sul finire dello scorso anno. Il termine ultimo per completare gli interventi è fissato al 2027. Nelle ultime settimane, il cantiere è andato incontro a un ulteriore stop, dovuto prevalentemente ad esigenze tecniche. C'era, tra gli altri aspetti, da formalizzare l'estensione del subappalto che il consorzio “Contrat” aveva già affidato alla società locale “Cosiam”. Adesso, è arrivato l'assenso, con un atto sottoscritto dal settore lavori pubblici di Palazzo di Città. L'entità economica complessiva del subappalto supera così la soglia del milione di euro. Gli uffici municipali e l'assessore al ramo Luigi Di Dio hanno già richiesto alla subappaltatrice di riprendere gli interventi nel cantiere, soprattutto per quelle lavorazioni che non necessitano di una perizia di variante, altro aspetto che in questo periodo ha stoppato le attività. L'amministrazione comunale vuole chiudere prima possibile uno dei cantieri principali della programmazione messa in campo che non rientra tra quelli che hanno ottenuto fondi Pnrr e anche per questa ragione le scadenze finali sono dilatate rispetto a quelle dettate per altre opere.