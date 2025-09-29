Quotidiano di Gela

Donna ferita, forse al culmine di una lite familiare

La dinamica è tutta da valutare

29 settembre 2025 22:13
Gela
Cronaca
Gela. Sono tutti da ricostruire i particolari di quella che appare come un'aggressione subita da una giovane, forse al culmine di una lite familiare. Pare che la ragazza sia arrivata al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Avrebbe riferito di un tentativo di investirla, da parte proprio di un familiare. È probabile che le forze dell'ordine avviino verifiche.

