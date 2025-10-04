Donna derubata in chiesa, portata via la borsa: giovane arrestato

E' stato individuato e arrestato dai poliziotti che hanno fatto partire le indagini

Gela. Era in chiesa, nella parrochia di San Francesco. Una donna si è vista però costretta a denunciare il furto della propria borsa, che conteneva denaro e carte bancomat. E' accaduto pochi giorni addietro. La segnalazione ha fatto scattare le indagini finalizzate a individuare il responsabile. Gli agenti di polizia del commissariato, coordinati dai pm della procura, sarebbero già risaliti a un giovane, Francesco Puccio. Ci sarebbe lui dietro al furto. Sembra che si trovasse all'interno della chiesa. In pochi istanti, sarebbe riuscito a impossessarsi della borsa e a far perdere le proprie tracce. Avrebbe inoltre usato il denaro e le carte, fino a quando non è stato individuato dai poliziotti che lo hanno fermato e arrestato. Il ventisettenne avrebbe precedenti dello stesso tipo. Per oggi, è stata fissata l'udienza di convalida. Il giovane è assistito dall'avvocato Salvo Macrì.