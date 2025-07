Donegani: "Sulla sanità non bisogna dividersi, andiamo avanti insieme"

Secondo il segretario regionale del laboratorio "PeR" va tenuta una condivisione massima

Gela. L'approccio posto alla mobilitazione contro i tagli ospedalieri non va mutato. Nonostante le polemiche politiche, l'ultima delle quali dipanatasi lungo l'asse istituzionale che dal sindaco Di Stefano arriva al parlamentare Ars Scuvera, secondo il segretario regionale del laboratorio "PeR" va tenuta una condivisione massima. "Come "PeR" siamo stati promotori dell’incontro in commissione Ars, abbiamo detto prima dialogo e proposta condivisa e poi se occorre protesta. Ci sono tutte le condizioni per evitare la protesta perché si é messa in campo la responsabilità e la concertazione. Gli incontri fatti hanno visto un'unità di tutte le forze politiche che non si vedeva da tempo. Non vanifichiamo il lavoro fatto. Ho apprezzato la responsabilità di tutti i consiglieri in particolare di centrodestra e dei deputati del territorio che nonostante il provvedimento dei tagli appartenga al governo regionale hanno risposto presente alla richiesta di unità e di azione corale senza bandiere di partito e con la sola bandiera della città mettendosi a disposizione e impegnandosi per evitare i tagli. Per rapporti personali mi sono mosso per un incontro in commissione sanità con il presidente Laccoto, mio ex collega - dice Donegani - che ha capito la nostra preoccupazione e mercoledì ci ha ascoltati e ha ricevuto tutta la documentazione che il sindaco ha prodotto e fatto verbalizzare frutto del lavoro di tutte le forze politiche in città. Non dividiamoci sulla terminologia tra audizione plenaria e informale o consultiva. Sono tutte legittime perché riconosciute dalla presenza del presidente della commissione e dal segretario verbalizzante. I tempi e l’urgenza di dare risposte alla città e ai gelesi non potevano limitarsi ai canoni istituzionali, si sarebbe andati furi tempo massimo, penalizzando i gelesi. C’era urgenza e ringraziamo il presidente Laccoto, dirigente di primo piano di centrodestra, che ha in via straordinaria fissato l’incontro. La commissione oggi ha tutto e ha avuto le delucidazioni del caso e accolto le richieste del territorio. Come "PeR" rivolgiamo l’ennesimo appello alla coesione non possiamo permetterci di dividerci sulla sanità. Il risultato positivo sarà di tutti". Donegani rinnova l'appello. "PeR è stata critica, ha fatto opposizione alla giunta, ma quando si tratta della città e dei gelesi e soprattutto della salute dobbiamo essere tutti insieme, tutti dalla stessa parte. Chi come me ha avuto in famiglia problemi di salute, e a Gela sono in tanti purtroppo, capisce l’importanza della battaglia di civiltà - conclude - che va affrontata senza steccati ideologici. Andiamo avanti Insieme. Uniti si é più forti".