"Donegani preferisce le polemiche mediatiche", Lupo: "Incontro su musei ci sarà"

L'Mpa ancora una volta si dice pienamente a supporto del sindaco

Gela. Se il gruppo "PeR" e il segretario regionale Miguel Donegani confermano un orientamento tutto all'opposizione della giunta del sindaco Terenziano Di Stefano, prendendone le distanze pure sulla vicenda dei musei che pagano l'assenza di personale, gli autonomisti dell'Mpa non ci stanno a essere chiamati in causa, proprio da Donegani, come causa dei "mali" nel rapporto tra l'amministrazione comunale e il governo regionale. Donegani lo ha ribadito riferendosi alle difficoltà sui musei e a quelle per finalizzare un riscontro dalla Regione, dove l'Mpa governa insieme al centrodestra del presidente Renato Schifani. "Donegani continua a fare il commentatore esterno di una partita che non gioca. Noi invece lavoriamo per Gela e i risultati si vedono. Sul museo archeologico, la filiera istituzionale ha funzionato: a luglio il museo riapre. Il reale problema sollevato dal sindaco, relativo alla mancanza di personale per la gestione del museo, va subito affrontato con l’assessore regionale. La differenza tra noi e Donegani è semplice: lui fa comunicati, noi lavoriamo per portare risultati. Se vuole davvero dare una mano al sindaco lo ospiteremo in assessorato regionale. Scoprirà che amministrare è più faticoso che rilasciare interviste, ma è l’unico modo per servire la città. È grazie all’interlocuzione istituzionale garantita dall’Mpa, forza di maggioranza sia in consiglio comunale che all’Assemblea Regionale Siciliana, che i problemi reali della città vengono portati nelle sedi competenti, senza bisogno di inutili passerelle mediatiche. Proprio per questo - dice il consigliere comunale del partito Lucia Lupo - mentre Donegani preferisce alimentare polemiche sui giornali, nei prossimi giorni il sindaco incontrerà l’assessore regionale. Saranno affrontate le questioni legate alla valorizzazione del patrimonio culturale e museale di Gela e della carenza di personale. L’obiettivo condiviso con l’amministrazione Di Stefano è la riapertura del sito entro luglio, come da cronoprogramma già trasmesso agli uffici competenti. I risultati non si annunciano con slogan o attacchi politici: si costruiscono con atti, incontri istituzionali e lavoro quotidiano". Lupo e gli autonomisti indicano, quindi, che l'incontro in assessorato ci sarà. Allo stesso modo, sottolineano il bisogno di una collaborazione ampia, anche con lo stesso Donegani. "Definire paradossale il rapporto tra Comune e Regione significa ignorare come funziona davvero l’attività amministrativa. L’Mpa assicura ogni giorno il raccordo tra i due livelli di governo proprio per evitare che Gela resti isolata. Evidentemente Donegani preferisce la comodità della polemica permanente alla fatica delle soluzioni. L’Mpa rivendica con orgoglio la scelta di responsabilità di essere forza di governo con il sindaco Terenziano Di Stefano e alla Regione con il presidente Renato Schifani. Governare significa assumersi l’onere delle risposte, non limitarsi a commentare da bordo campo sperando di ottenere un titolo sui giornali. L’autonomia, la concretezza e la difesa del territorio restano i pilastri della nostra azione politica. Per questo invitiamo tutte le forze politiche, compreso il segretario Donegani, a un confronto serio nelle sedi preposte anziché sulle pagine dei giornali. La città - conclude Lupo - ha bisogno di unità d’intenti sui grandi temi, a partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale, non di polemiche costruite a tavolino".