Donegani in Controcorrente regionale: La Vardera, "alternativi a Schifani, Cuffaro e Lombardo"

Gela. Controcorrente e PeR si federano. "Siamo la stessa cosa", ha commentato subito Ismaele La Vardera. Miguel Donegani sarà responsabile organizzativo regionale di Controcorrente ma l'esperienza di PeR prosegue. "Da Gela parte una grande sfida per vincere le prossime elezioni regionali", è intervenuto ancora Donegani. "Riportiamo a votare quelli che sono schifati dalla politica". Ha esordito così, invece, sul palco del teatro "Eschilo", il parlamentare Ars La Vardera. Il deputato, al centro dell'attenzione regionale e non solo, in questi mesi ha un seguito sempre maggiore. Centinaia di presenze in teatro. La Vardera ha citato da subito i partiti del centrosinistra. "Nessuno vuole assediare, dobbiamo andare avanti insieme. Nel Movimento cinquestelle mi sono spesso rivisto e lo dico a Nuccio Di Paola, prepariamoci insieme", ha detto. Continuano le adesioni di consiglieri comunali, giovani, rappresentanti istituzionali, e La Vardera ne è ben consapevole. Il parlamentare ha citato le accuse di molestie a una minore contestate "all'ex assessore regionale Paolo Colianni", condannato in appello a otto anni e otto mesi. "Schifani per fare il capolavoro e mantenere quel pacchetto di voti ha nominato il figlio, attuale assessore regionale dell'Mpa", ha detto ancora. "Noi rivendichiamo l'assenza di esperienza di governo, quell'esperienza che hanno quelli che hanno distrutto questa terra", ha proseguito. Giovani, ricercatori, studenti, semplici cittadini, molti hanno già dato la loro adesione a Controcorrente. "Questo è un governo regionale tra i peggiori", ha chiosato nel suo intervento. Il caso Mondello, gli scandali della sanità e quelli degli incarichi, sono stati temi più volte richiamati. Piera Aiello, testimone di giustizia, presente alla manifestazione, è stata scelta come vicepresidente regionale di Controcorrente. "Facciamo scruscio insieme - ha detto Piera Aiello - dopo trentacinque anni ritorno in Sicilia. Ho chiesto il trasferimento per lavoro". La Vardera ha voluto ribadire il concetto, "la nostra è tutta gente libera". Il valore politico del civismo è stato sottolineato dal coordinatore regionale di "Progetto civico Italia", l'ex dem Carmelo Miceli. Controcorrente e PeR chiamano a raccolta l'alternativa per una sfida politica non semplice, davanti a un centrodestra regionale con numeri consolidati.