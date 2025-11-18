Donegani: "Giusto indignarsi per la transumanza politica ma è conseguenza di coalizioni ibride"

Il gruppo, che con il sindaco ha dialogato e non si tira indietro dal farlo anche in futuro, ha sempre ribadito che un progetto condiviso non può che partire da una consequenzialità politica e di area, che dovrà essere progressista

Gela. Se si vogliono prevenire "le transumanze politiche" bisogna partire da una coerenza dell'alleanza. Il segretario regionale di "PeR" Miguel Donegani non può che notare ciò che si sta sviluppando nelle dinamiche consiliari della maggioranza e ritorna su quanto sostenuto pubblicamente, ormai da tempo. Il "modello Gela" deve essere politicamente univoco "senza mondi opposti dei quali si diventa poi parte integrante". "Sono proprio questi progetti ibridi a generare l’incoerenza che poi si denuncia", aggiunge. "PeR", con la segreteria provinciale, ha preso parte alla presentazione di "Spazio civico", che è stato voluto con forza anche dal sindaco Di Stefano. Pure in quell'occasione, i dirigenti di "Progressisti e rinnovatori" hanno ripetuto che la dimensione di riferimento è quella del centrosinistra, senza ibridazioni. "Le nuove transumanze politiche e i cambi di casacca non dovrebbero più stupire. Sono il risultato di una politica che ha smarrito coerenza e alimenta sfiducia, generando questo ragionamento: se lo fanno le segreterie di partito perché non posso farlo io? Per criticare questi comportamenti occorre dare esempi virtuosi e lineari di coerenza e di valori", continua Donegani. Il gruppo, che con il sindaco ha dialogato e non si tira indietro dal farlo anche in futuro, ha sempre ribadito che un progetto condiviso non può che partire da una consequenzialità politica e di area, che dovrà essere progressista. "Giusto indignarsi per i cambi di casacca ma occorre farlo anche per coalizioni costruite con mondi politici opposti. Sono proprio questi progetti ibridi a generare l’incoerenza che poi si denuncia. Noi di "PeR" lo abbiamo sempre detto e continuiamo a chiedere chiarezza, lealtà e coerenza. Solo così può esistere un vero progetto politico credibile che possa ridare fiducia ai cittadini", conclude Donegani.

In foto il segretario regionale "PeR" Miguel Donegani