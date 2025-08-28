Donegani, "eventi positivi ma ora si torni alle priorità partendo dalla sanità"

Sono gli stessi punti sui quali, probabilmente, nei prossimi mesi potrebbe riprendere un confronto tra "PeR" e il primo cittadino, purché ci siano scelte politiche nette

Gela. L'approccio è quello costruttivo, in un dialogo a distanza con l'amministrazione comunale, che a oggi non si è ancora consolidato del tutto ma che potrebbe avere sviluppi, anche in tempi non troppo lunghi. Il segretario regionale di "PeR" Miguel Donegani ritorna sui temi e considera necessario riattivare il tavolo permanente sulla sanità locale, in condizioni ancora decisamente critiche. Anzitutto, l'esponente di sinistra non "condanna" la scelta fatta dall'amministrazione sugli eventi estivi. "Esprimiamo apprezzamento per l’impegno dell’amministrazione comunale nell’organizzazione degli eventi estivi che hanno riscosso una buona partecipazione da parte della cittadinanza. È sempre positivo vedere la città animata e coinvolta in momenti di socialità e condivisione", precisa Donegani. Sul fronte della sanità, sottolinea le esigenze degli scorsi mesi, emerse soprattutto con i tagli paventati nella rete ospedaliera regionale. "È giunto il momento di tornare a concentrarsi con determinazione sui temi fondamentali. Tra questi, la salute e la sanità, i problemi sanitari e i problemi di salute purtroppo non vanno in ferie e siamo consapevoli che anche il sindaco sia attento. Proprio per questo, come già proposto da "PeR" in occasione del confronto sul riordino sanitario, chiediamo al sindaco la riconvocazione urgente del tavolo permanente, al fine di riprendere i contatti istituzionali tra i vari attori coinvolti; rimappare e aggiornare la programmazione sanitaria del territorio; analizzare le criticità ancora presenti nei servizi sanitari; fare il punto sulla realizzazione dei servizi in programmazione come l’Utin; valutare la disponibilità di posti letto e affrontare il problema delle liste di attesa con Asp, assessorato regionale e con la commissione sanità regionale, insomma riprendere da dove ci siamo lasciati. Siamo certi che le nostre preoccupazioni siano condivise anche dall’amministrazione e confidiamo nella volontà comune di dare risposte concrete ai cittadini", aggiunge Donegani. Sono gli stessi punti sui quali, probabilmente, nei prossimi mesi potrebbe riprendere un confronto tra "PeR" e il primo cittadino, purché ci siano scelte politiche nette. "Come sempre, "PeR" è pronta a offrire il proprio contributo in modo costruttivo e responsabile, con l’unico obiettivo di tutelare il diritto alla salute e migliorare i servizi nel nostro territorio", conclude il segretario.

In foto il segretario regionale"PeR" Miguel Donegani