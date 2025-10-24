Don Nunzio Samà accoltellato, la famiglia di Ascia vuole incontrarlo per scusarsi

Il parroco, dall'ospedale "Vittorio Emanuele", ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza e ha spiegato di aver tenuto per quanto accadutogli

Gela. L'accoltellamento subito da don Nunzio Sama', rimasto ferito ieri nella chiesa del Carmine, come abbiamo riferito, ha portato all'arresto del ventiseienne Francesco Ascia, con precedenti penali e gravi disturbi psichici. È stato individuato dai carabinieri, coordinati dai pm della procura. L'interrogatorio è previsto nei prossimi giorni. È detenuto e la famiglia ha espresso l'intenzione di scusarsi con il parroco ferito, attualmente ricoverato all'ospedale "Vittorio Emanuele". I familiari di Ascia hanno chiesto di poter incontrare il sacerdote, proprio per chiedergli scusa. Lo hanno comunicato al difensore del giovane, l'avvocato Carmelo Tuccio. C'è stato un contatto anche con il vicario foraneo Luigi Petralia, che ieri, tra i primi, ha raggiunto l'ospedale dove era stato trasferito don Nunzio. Il parroco, ricoverato, ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza e non ha negato di aver avuto paura per quanto accadutogli e per la violenza con la quale Ascia lo ha aggredito e colpito con un coltello.