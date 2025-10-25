Don Nunzio reagisce e le sue condizioni migliorano, "perdono chi mi ha accoltellato"

Dall'ospedale, dove è ricoverato, don Nunzio ha aperto metaforicamente le sue braccia verso il giovane

Gela. Migliorano gradualmente le condizioni di don Nunzio Sama', che a causa dell'aggressione subita nella chiesa del Carmine è stato sottoposto a un intervento chirurgico, negli scorsi giorni, condotto dai medici dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Il parroco ha voluto ringraziare tutti per la vicinanza, soprattutto i medici e le forze dell'ordine. Questa mattina, il ventiseienne Francesco Ascia, arrestato per l'accoltellamento, ha ammesso davanti al gip di aver colpito il parroco, per ragioni futili. "Spero possa perdonarmi", ha riferito rispondendo alle domande. Dall'ospedale, dove è ricoverato, don Nunzio ha aperto metaforicamente le sue braccia verso il giovane. "L'ho già perdonato - ha spiegato - so che non era mentalmente stabile e lo perdono". La sua riabilitazione non sarà breve, mentre le indagini vanno avanti. Ascia rimane in carcere, come abbiamo riferito. La famiglia del ragazzo, già ieri, aveva fatto sapere di voler incontrare don Nunzio, per scusarsi.