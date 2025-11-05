Don Nunzio ha incontrato la zia del giovane che lo ha accoltellato: "Ci scusiamo"

L'incontro in parrocchia

Gela. Don Nunzio Samà, il prete accoltellato nella chiesa del Carmine ha incontrato una familiare del giovane che lo ha aggredito e ferito. Concetta Ascia, zia del ventiseienne Francesco Ascia attualmente detenuto per l'accoltellamento, a nome di tutta la famiglia si è voluta pubblicamente scusare con il sacerdote, che ha appena fatto rientro nella parrocchia, dopo essere stato dimesso dall'ospedale “Vittorio Emanuele”. Il sacerdote ha perdonato il giovane, che da tempo soffre di turbe psichiche. La zia ha voluto ricordare l'esigenza di una rete di assistenza più capillare sul territorio per chi si trova ad affrontare la patologia mentale. In serata, don Nunzio terrà la prima messa dopo quanto accaduto.

In foto il momento dell'incontro tra don Nunzio e Concetta Ascia