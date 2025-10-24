Don Nunzio ferito in chiesa, amministrazione comunale: "Importante intervento carabinieri, vicini al parroco"

L’amministrazione condanna con fermezza ogni atto di violenza e sottolinea l’importanza della costante presenza e dell’impegno delle forze investigative che, ancora una volta, hanno dimostrato efficienza, dedizione e vicinanza alla comunità

Gela. Il sindaco e l’amministrazione comunale esprimono vicinanza al parroco don Nunzio Samà e ringraziano le forze dell’ordine per la tempestiva operazione. Il sindaco, a nome dell’intera amministrazione comunale, esprime profonda gratitudine ai carabinieri che, con professionalità e tempestività, hanno condotto le indagini che hanno portato all’arresto dell’aggressore del parroco don Samà, della parrocchia del Carmine di Gela, vittima di una grave aggressione. L’amministrazione condanna con fermezza ogni atto di violenza e sottolinea l’importanza della costante presenza e dell’impegno delle forze investigative che, ancora una volta, hanno dimostrato efficienza, dedizione e vicinanza alla comunità gelese. Il sindaco e l’amministrazione comunale rivolgono inoltre un pensiero di sincera solidarietà e una preghiera a don Samà, affinché possa rimettersi presto e tornare al più presto al servizio della sua comunità parrocchiale. “Siamo vicini a don Samà e alla comunità del Carmine – dichiara il sindaco – la pronta risposta delle forze dell’ordine è un segno concreto di legalità e sicurezza. A loro va il nostro grazie più sentito, insieme all’augurio di una pronta guarigione per il parroco".