Don Nunzio dimesso dall'ospedale, possibile incontro con i familiari di Ascia

Don Nunzio è stato ferito in chiesa

Gela. Il sacerdote don Nunzio Sama' lascia l'ospedale "Vittorio Emanuele", dove è stato ricoverato dal giorno dell'accoltellamento della scorsa settimana. I carabinieri e i pm della procura hanno fatto luce sull'accaduto, arrestando il ventiseienne Francesco Ascia, attualmente detenuto proprio per l'aggressione al parroco. Con le dimissioni dall'ospedale del sacerdote, nei prossimi giorni è possibile che ci sia un incontro tra don Nunzio e i familiari di Ascia, pronti a scusarsi per quanto accaduto. Il parroco, già in ospedale, ha spiegato di aver perdonato il ventiseienne che lo ha accoltellato. I familiari dell'arrestato hanno fatto sapere, da subito, di essere pronti alle scuse pubbliche. Ascia convive da tempo con disturbi psichici e quanto accaduto nella chiesa del Carmine sarebbe da collegare anche alla sua condizione.