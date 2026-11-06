Don Minozzi: inaugurato l’orto didattico “Laudato si’”

Un nuovo spazio per crescere nel rispetto della natura

Gela. Educazione ambientale, sostenibilità e nuove opportunità di crescita per i più piccoli. È stato inaugurato questa mattina, all’istituto Padre Giovanni Minozzi, l’Orto Didattico “Laudato si’”, uno spazio riqualificato pensato per avvicinare i bambini alla natura attraverso esperienze concrete e coinvolgenti.

L’area è stata arricchita da un frutteto, un orto, un pollaio, una serra e un teatro all’aperto. Un ambiente che si propone di diventare un vero e proprio laboratorio educativo, dove i bambini potranno imparare a conoscere il ciclo della natura, sviluppare una maggiore consapevolezza ecologica e sperimentare nuove forme di apprendimento.

Il progetto è stato realizzato grazie al sostegno di “Città Nido – Poli integrati per l’infanzia”, selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Un intervento che valorizza gli spazi educativi e rafforza l’attenzione verso i bisogni dei bambini e delle famiglie, offrendo nuove occasioni di crescita e inclusione per la comunità.