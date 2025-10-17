Don Luigi Petralia nominato nuovo vicario foraneo di Gela

Il parroco di San Giacomo subentra a Don Lino di Dio.

Gela. La diocesi annuncia con gioia la nomina di Don Luigi Petralia a vicario foraneo per l’area di Gela. Attualmente parroco della chiesa San Giacomo Maggiore, Don Luigi accetta questo incarico con spirito di servizio e propositi di crescita spirituale e pastorale per le comunità locali. Don Luigi subentra a Don Lino Di Dio nel ruolo. Nella sua dichiarazione ha affermato:

“Metterò al servizio della Diocesi tutta la mia esperienza maturata in questi anni di sacerdozio. Non mi tirerò mai indietro. Ce lo insegna la Chiesa.”

Nato a Gela l’8 novembre 1967 è stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1996. ￼Dopo alcuni anni come viceparroco presso la parrocchia San Giacomo (1996-2004), ha guidato la chiesa di Santa Lucia nel quartiere Scavone per circa 15 anni. Dal 2018 ricopre l’incarico di parroco a San Giacomo Maggiore in Gela. Ha già collaborato in ambiti diocesani come co-direttore della Caritas diocesana e direttore diocesano della pastorale sociale e lavoro. È noto anche per il suo impegno nel contrasto all’usura e all’illegalità, e per la promozione di iniziative sociali e di legalità.

La figura del vicario foraneo ha un’importanza cruciale nella struttura pastorale diocesana: agisce come referente locale per il vescovo e coordina le parrocchie di una zona, favorendo collaborazione e coesione. Tra le sfide che dovrà affrontare, spiccano:

Coordinare le parrocchie del vicariato, promuovendo sinergie pastorali e solidali; Rafforzare iniziative sociali come lo sportello antiusura, che tornerà operativo nella parrocchia San Giacomo per offrire assistenza a chi è in difficoltà economica. Continuare il cammino verso una comunità più attenta alla legalità, alla dignità umana e alla tutela dei più fragili.

In questi anni Don Luigi ha promosso attività di sostegno concreto alla comunità:

Lo sportello antiusura presso la parrocchia di San Giacomo, chiuso durante l’emergenza COVID, è stato rilanciato per offrire ascolto e microcredito a chi è in difficoltà.

Ha collaborato all’apertura dello sportello della Fondazione Nazionale Antiusura “Interesse Uomo” a Gela, mettendo a disposizione la parrocchia come sede e spazio di accoglienza.

In passato si è fatto portavoce di proposte sociali e politiche finalizzate alla riduzione delle diseguaglianze e a contrastare il reclutamento mafioso attraverso la povertà.

Con questa nomina, Don Luigi Petralia assume una responsabilità maggiore nel tessuto ecclesiale e civile della città. Il suo percorso, caratterizzato da esperienza pastorale e impegno sociale, lo pone in una posizione strategica per rafforzare il senso di comunità, accompagnare la crescita delle parrocchie e far emergere un volto solidale e credibile della Chiesa nella realtà locale.