Don Emiliano Di Menza nominato Vicario Foraneo di Butera

Butera. La comunità ecclesiale di Butera ha vissuto una giornata di grande gioia con la nomina di don Emiliano Di Menza a Vicario Foraneo. Alla cerimonia, svoltasi alla presenza del Vescovo di Piazza Armerina, S.E. Mons. Rosario Gisana, del Vicario Generale Mons. Antonino Rivoli e del clero locale, i fedeli hanno espresso affetto e riconoscenza verso il proprio parroco, stimato per la sua dedizione e il suo spirito di servizio. Parroco del Santuario, don Emiliano è conosciuto per il suo impegno costante nel dialogo e nella cura pastorale della comunità. Con questo nuovo incarico, sarà chiamato a coordinare e sostenere la vita delle parrocchie del territorio foraneo, continuando a essere punto di riferimento e segno di unità per i fedeli. La nomina rappresenta un momento di rinnovato slancio per la Chiesa di Butera, che affida al nuovo Vicario Foraneo il compito di accompagnare, con saggezza e dedizione, il cammino pastorale delle comunità locali.