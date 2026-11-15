Dominio keniano alla Maratona di Palermo, trionfano Langat e Bertom

I keniani Elkana Langat e Consolata Bertom, hanno vinto la 31^ Maratona di Palermo, organizzata dall'ASD Media@

PALERMO (ITALPRESS) – I keniani Elkana Langat e Consolata Bertom, hanno vinto la 31^ Maratona di Palermo, organizzata dall’ASD Media@. Il primo ha tagliato il traguardo in 2h14’46, la seconda in 2h33’51. Poco meno di 3.000 gli atleti giunti al traguardo, 68 le nazioni rappresentate, con la Polonia a farla da padrona. Un fiume umano e colorato che ha attraversato tutta la città, record per la manifestazione. Il percorso, tra i più belli al mondo, ha unito il verde della Favorita all’arte del centro storico, passando per la Palazzina Cinese, i Quattro Canti, la Cattedrale, Palazzo dei Normanni. Due giri per i 42,195 chilometri della maratona, uno per i 21,097 della mezza. A fare da contorno anche le staffette 4×10,5 km. cresciute quest’anno del 40 per cento. Tra gli uomini il più fresco è Langat, quinto quest’anno alla maratona di Lisbona, che va a vincere con quasi cinque minuti sul secondo. Piazza d’onore per Kelvin Kiptoo Tarus (2h19’03), terzo Ishmael Chelanga Kalale (2h20’15).

Settimo assoluto, primo degli italiani e dei siciliani è stato l’etneo Sebastiano Foti (Catania running) con il tempo di 2h50’03. Stesso copione per la gara femminile: Bertom, fa il vuoto e si impone in 2h33’51. Al secondo posto l’etiope Demitu Hawas Lenjiso in 2h38’37, terza e prima delle siciliane Simona Pipitone (Marathon Athletic Avola) in 3h11’21, recente vincitrice della maratona di Marsala. A conquistare la mezza maratona sono invece Vincenzo Agnello (Sicilia Running team, 1h06’23) tra gli uomini e Cristina Garcia Conde (Team Atletica Palermo, 1h24’40) tra le donne.

– foto ufficio stampa Maratona di Palermo –

(ITALPRESS).