Domenica sarà inaugurato il nuovo orto Pasqualello riqualificato

L’inaugurazione sarà un’occasione per presentare ufficialmente alla cittadinanza il nuovo spazio e condividere insieme il risultato

Gela. Domenica 30 agosto, alle ore 19, sarà inaugurato l’Orto Pasqualello, al termine dei lavori di riqualificazione realizzati nell’ambito del Pnrr. L’intervento restituisce alla città uno spazio verde rinnovato e valorizzato, pensato come luogo di incontro, socialità e vivibilità. L’Orto Pasqualello rappresenta inoltre un importante elemento di collegamento urbano, capace di unire il centro storico al lungomare, rafforzando il rapporto tra il cuore della città e il suo fronte costiero. La conclusione dei lavori segna un momento significativo nel percorso di riqualificazione e valorizzazione degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere la città sempre più accogliente, vivibile e fruibile dalla comunità. L’inaugurazione sarà un’occasione per presentare ufficialmente alla cittadinanza il nuovo spazio e condividere insieme il risultato di un intervento realizzato grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La cittadinanza è invitata a partecipare. Un nuovo giardino per la città, un nuovo luogo da vivere, un nuovo collegamento tra il centro storico e il mare.