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Domenica delle Palme, Papa “Deponete le armi! Siete fratelli!”

ROMA (ITALPRESS) - "Dio è amore! Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!". Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. "Questo...

A cura di Redazione Redazione
29 marzo 2026 10:15
Domenica delle Palme, Papa “Deponete le armi! Siete fratelli!” -
Italia
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ROMA (ITALPRESS) - "Dio è amore! Abbiate pietà! Deponete le armi, ricordatevi che siete fratelli!". Lo ha detto Papa Leone XIV durante l'omelia della Domenica delle Palme in Piazza San Pietro. "Questo è il nostro Dio: Gesù, Re della pace - afferma il Pontefice -. Un Dio che rifiuta la guerra, che nessuno può usare per giustificare la guerra, che non ascolta la preghiera di chi fa la guerra e la rigetta dicendo: "Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei: le vostre mani grondano sangue"".

-foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).

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