Domani esequie a Farello per Veronica Abaza, uccisa dal convivente

Gela. Domani mattina, il corpo della sessantaquattrenne Veronica Abaza avrà sepoltura nel cimitero di Farello. Nei prossimi giorni, invece, si terrà un rito religioso di tradizione ortodossa. La donna, che viveva in città, ha perso la vita in un'abitazione di via Amendola. Il quarantenne romeno Lucian Stan è accusato del suo omicidio, per gli inquirenti avvenuto al culmine dell'ennesima aggressione. L'amministrazione comunale, accogliendo la richiesta pervenuta dalla figlia della vittima (assistita dall'avvocato Angelo Cafa'), ha deciso di coprire le spese per le esequie. Sempre in settimana è previsto il giudizio davanti al tribunale del riesame di Caltanissetta, con ricorso proposto dalla difesa di Stan, detenuto per l'omicidio (l'indagato è rappresentato dall'avvocato Giulio Bennici).

In foto Veronica Abaza