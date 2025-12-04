Domani "Controcorrente per la Sicilia", al teatro "Eschilo" l'iniziativa voluta da La Vardera e Donegani

Sarà l'occasione per sancire un'alleanza ancora più forte tra i due gruppi

Gela. Domani, venerdì 5 dicembre, dalle ore 18, presso il teatro comunale “Eschilo”, si terrà l'iniziativa già annunciata dal leader di “Controcorrente”, il parlamentare Ars Ismaele La Vardera, e dal segretario regionale di “PeR” Miguel Donegani. Sarà l'occasione per sancire un'alleanza ancora più forte tra i due gruppi, in un contesto puramente progressista e di centrosinistra. “Controcorrente per la Sicilia”, questo sarà il punto di partenza destinato, nelle intenzioni, a coinvolgere tante entità del campo alternativo a quello del governo Schifani, in Regione, e di quello Meloni, a Roma.

In foto La Vardera e Donegani