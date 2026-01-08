Dl Transizione 5.0, dal Senato via libera alla fiducia

A cura di Redazione 08 gennaio 2026 14:00

ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto legge Transizione 5.0. I voti favorevoli sono stati 88, quelli contrari 58 e un astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera. - Foto IPA Agency - (ITALPRESS).