Dl Transizione 5.0, dal Senato via libera alla fiducia

A cura di Redazione Redazione
08 gennaio 2026 14:00
Italia
Italpress
ROMA (ITALPRESS) - L'Aula del Senato ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto legge Transizione 5.0. I voti favorevoli sono stati 88, quelli contrari 58 e un astenuto. Il provvedimento passa ora all'esame della Camera.

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

✅ Fact Check FONTE VERIFICATA
