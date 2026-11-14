I prossimi passi Dissesto, sindaco ha già chiesto previsionale: confronto con assessori, "scadenze perentorie"

L'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato è stata determinante per aprire le porte alle fasi successive e adesso tutte le scadenze vanno osservate minuziosamente

Gela. Il sì ministeriale al bilancio stabilmente riequilibrato non è il passaggio finale per chiudere il cerchio degli atti finanziari essenziali nella strada di superamento del dissesto. È certamente il punto nevralgico e in attesa del decreto ministeriale, dopo la due giorni romana di inizio settimana, il sindaco Terenziano Di Stefano, che segue direttamente tutto l'iter avendo la delega proprio al bilancio, ha inoltrato ufficialmente una nota al dirigente finanziario del municipio, Mariella Bonfirraro, per definire, da subito, il bilancio previsionale 2022-2024, "che è pronto", sottolinea il primo cittadino. Va approvato dal civico consesso nell'arco di trenta giorni dalla notifica del decreto ministeriale, che non è stata ancora formalizzata. "Intanto, procederemo a trasmetterne una bozza ai revisori", precisa il sindaco. Se i termini perentori per l'approvazione non venissero rispettati, "la conseguenza è lo scioglimento", dice inoltre Di Stefano. Il sindaco ha riunito la sua giunta, all'indomani del ritorno da Roma, dove ha approfondito i temi relativi al bilancio stabilmente riequilibrato e ai passi successivi. "A tutti gli assessori ho chiesto di farsi trovare pronti - aggiunge Di Stefano - ognuno per le proprie competenze e con gli strumenti propedeutici previsti, dal piano triennale delle opere pubbliche a quello delle alienazioni". L'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato è stata determinante per aprire le porte alle fasi successive e adesso tutte le scadenze vanno osservate minuziosamente, evitando ostacoli che potrebbero diventare assai pesanti per l'ente e per la tenuta amministrativa.