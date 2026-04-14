Dissesto, osl si affida a un esperto esterno: "Massa passiva da 65 milioni di euro"

La decisione di avvalersi di una figura tecnica esterna è stata adottata direttamente dai componenti dell'organismo straordinario di liquidazione, che si muovono in piena autonomia senza doversi rapportare con l'amministrazione comunale

Gela. Un esperto esterno, in finanza locale, contabilità pubblica e processi di risanamento finanziario, per supportare l'organismo straordinario di liquidazione, insediatosi in municipio due anni fa, dopo la dichiarazione di dissesto. Proprio i componenti dell'osl hanno ritenuto necessario avvalersi di un supporto specialistico per condurre a conclusione procedure molto complesse, circa le pendenze economiche e la massa debitoria dell'ente municipale, almeno fino al 2021. Per individuare il professionista esterno è stata nominata una commissione, composta da due dirigenti comunali e da un segretario generale di un altro Comune. Spetterà alla commissione vagliare i profili di chi ha proposto la propria candidatura. Nonostante il tema del lavoro condotto dall'organismo, fino a oggi, sarà oggetto pure di un'interrogazione consiliare, annunciata dal gruppo di Forza Italia, un dato preciso è stato reso noto. Nella documentazione pubblicata per la scelta del professionista esterno, è riportato che la massa passiva accertata dall'osl si attesta a 65 milioni di euro. La decisione di avvalersi di una figura tecnica esterna è stata adottata direttamente dai componenti dell'organismo straordinario di liquidazione, che si muovono in piena autonomia senza doversi rapportare con l'amministrazione comunale.