Bilancio Dissesto, ore decisive per il bilancio riequilibrato: attesa per la decisione della Cosfel

Tutto dipenderà dall'esito dell'esame affidato alla Cosfel

Gela. Entro domani, dovrebbe essere resa nota la decisione della Commissione ministeriale per la stabilità finanziaria degli enti locali che si trova a valutare il bilancio riequilibrato del Comune di Gela. Dopo gli ultimi dati integrativi trasmessi da Palazzo di Città, l'iter, che si protrae da mesi, è andato incontro, come abbiamo riferito, a una netta accelerazione e lo strumento finanziario dell'ente gelese è stato inserito tra quelli al vaglio della commissione nella seduta di ottobre. Domani, al culmine di una lunga attesa e con un bilancio che l'assise civica voto' a dicembre dello scorso anno, dal ministero dovrebbe giungere l'ultima parola. Se quello ministeriale fosse un giudizio favorevole, si aprirebbe una via importante per superare il dissesto finanziario del municipio che il sindaco Terenziano Di Stefano e la sua amministrazione hanno messo in testa agli obiettivi programmatici fin dall'insediamento di due anni fa. L'obiettivo infatti non muta, superare il dissesto nell'arco del triennio. Il bilancio, qualora fosse approvato, intanto attiverebbe capitoli di spesa che l'amministrazione comunale attuale non ha mai potuto avere a disposizione, proprio a causa dei vincoli imposti dal dissesto. Tutto dipenderà dall'esito dell'esame affidato alla Cosfel.