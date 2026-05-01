Dissesto, nominato esperto esterno per Osl: darà supporto su massa passiva da 65 milioni

Come abbiamo già riferito nelle scorse settimane, spetta all'organismo occuparsi di tutte le pendenze, almeno fino al 2021, che gravano sull'ente comunale

Gela. Per gestire una fase affidatagli dal ministero e sulla base del dissesto comunale, l'organismo straordinario di liquidazione ha necessità, come abbiamo riportato, di un esperto in finanza locale, contabilità pubblica e processi di risanamento. Dopo l'avviso pubblico, solo una domanda è stata avanzata e la scelta è ricaduta, quindi, sull'unico professionista in lizza. Si tratta di Alberto Nicolosi, che già svolge la funzione di dirigente presso il Libero Consorzio di Caltanissetta. La fase di selezione, peraltro assai limitata nella disamina, vista la presentazione di un'unica domanda, è stata completata e l'organismo straordinario di liquidazione ha pubblicato il provvedimento di nomina del dottor Nicolosi. Come abbiamo già riferito nelle scorse settimane, spetta all'organismo occuparsi di tutte le pendenze, almeno fino al 2021, che gravano sull'ente comunale. E' stata stimata una massa passiva, verso i creditori, da non meno di sessantacinque milioni di euro. La nomina è stata finalizzata mentre in settimana il sindaco Terenziano Di Stefano ha avuto un confronto con la struttura ministeriale che si sta occupando del bilancio stabilmente riequilibrato e che ha confermato che l'iter va avanti, aprendo a prime assunzioni di dirigenti e funzionari a Palazzo di Città, seppur a tempo determinato. L'amministrazione comunale non ha alcuna competenza sulle scelte e le procedure attivate dall'organismo straordinario di liquidazione, composto da tre professionisti di nomina ministeriale, il presidente Carmelo Fontana e i due componenti Giovanni Impastato e Giuseppe Gervasi.