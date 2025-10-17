Dissesto, all'Osl il fondo di cassa: ok dai revisori e ufficiali le cifre

Man mano, gli incastri dettati dal dissesto prendono forma

Gela. Non solo il sì della giunta al bilancio stabilmente riequilibrato. Tra i passaggi necessari, infatti, c'è anche quello che riguarda l'organismo straordinario di liquidazione. L'Osl, già dallo scorso anno, è incaricato di provvedere alle pendenze finanziarie del municipio, che toccano un periodo temporale fino al 2021. E' una delle conseguenze del dissesto. Spetta all'Osl garantire il pagamento dei crediti vantati da chi attende pagamenti da Palazzo di Città, seppur in maniera ridotta rispetto alla cifra effettiva. Così, i tre componenti dell'organismo straordinario di liquidazione, con delibera ufficiale, hanno preso atto del fondo di cassa autorizzato dagli uffici comunali. Le cifre, fino al 31 dicembre 2021, toccano quota 13.628.157,61 euro, come “cassa vincolata”. Al 22 maggio 2025, invece, si arriva a 14.508.491,70 euro (con 11.044.117,86 euro di cassa vincolata e 3.464.373,84 di cassa libera). Gli importi saranno materialmente trasferiti nel conto aperto dalla commissione straordinaria. Il collegio dei revisori ha dato il proprio assenso, sulla base del relativo provvedimento del settore comunale bilancio. Man mano, gli incastri dettati dal dissesto prendono forma, in attesa del parere degli stessi revisori al bilancio stabilmente riequilibrato e del voto del civico consesso. Una verifica finale spetterà poi alla Cosfel ministeriale.