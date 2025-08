Disservizi idrici, l'amministrazione diffida Caltaqua: "Provveda a ripristinare"

Il sindaco ribadisce che c'è "massima attenzione"

Gela. Disservizi idrici che si ripetono in diverse zone della città ma senza che ci siano state segnalazioni ufficiali dal gestore Caltaqua. L'amministrazione comunale ha diffidato proprio l'azienda italo-spagnola. La conferma arriva dal sindaco Di Stefano. "È stata trasmessa una nota ufficiale alla società Caltaqua, gestore del servizio idrico integrato, per segnalare i gravi e persistenti disservizi nell’erogazione che da circa tre giorni interessano vaste aree della città, in particolare i quartieri Fondo Iozza, Macchitella, San Giacomo, e altre zone servite dalla rete Macchitella–Caposoprano. Nella comunicazione - spiega il sindaco - si evidenzia l’assenza totale o la bassissima pressione dell’erogazione idrica, che sta causando enormi disagi alla popolazione, senza che vi sia stata alcuna comunicazione ufficiale da parte del gestore dopo i comunicati del 29 e 30 luglio scorsi. L’amministrazione ha quindi diffidato formalmente Caltaqua a fornire, entro tre giorni, chiarimenti puntuali sulla situazione, nonché un cronoprogramma degli interventi di ripristino e le eventuali misure provvisorie da adottare per garantire i servizi essenziali. Contestualmente, si è richiesto alla società di continuare con ogni sforzo e con la massima urgenza le verifiche tecniche necessarie a individuare le cause dei disservizi, al fine di risolvere quanto prima l’interruzione del servizio nelle aree colpite". Il sindaco ribadisce che c'è "massima attenzione". "L’amministrazione comunale manterrà alta l’attenzione sulla vicenda e continuerà a monitorare costantemente l’evolversi della situazione, in raccordo con le autorità competenti, informando tempestivamente la cittadinanza su ogni sviluppo", conclude.