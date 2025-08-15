Dissalatore avviato, Schifani: "Un beneficio per tutto quel territorio e non solo"

Il presidente della Regione Renato Schifani ha appena commentato la notizia, pervenuta nella serata di ieri

Gela. Come abbiamo riportato ieri, il dirigente generale della protezione civile regionale, Salvo Cocina, ha annunciato l'avvio del dissalatore, in area industriale. Da ieri sera, l'acqua dissalata, per ora con una portata di cinquanta litri al secondo e a regime con cento litri al secondo, è stata immessa nella rete. Il presidente della Regione Renato Schifani ha appena commentato la notizia, pervenuta appunto nella serata di ieri. “Da ieri sera il dissalatore di Gela immette nella rete idrica 50 litri di acqua al secondo, a vantaggio della fascia costiera e con beneficio del nisseno e dell’agrigentino. È il secondo dei tre impianti strategici realizzati dalla Regione Siciliana per contrastare l’emergenza idrica. A regime, entro pochi giorni, l’impianto avrà una produzione di acqua fino a circa 100 litri al secondo. Il governo Schifani ha dimostrato che è possibile intervenire velocemente contro le emergenze storiche e proseguiremo nel compimento degli interventi infrastrutturali, da completare e accelerare”, ha riferito con un post sul suo profilo Facebook.





