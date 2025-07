Dissalatore, attività in corso: chiesta concessione per la pompa di mandata

La richiesta di concessione è stata inoltrata all'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale

Gela. Le attività per la ripresa del ciclo della dissalazione nel sito locale, sono in corso, come spiegato dal governo regionale e dall'assessore all'energia Colianni. Potrebbe essere a regime entro le prime settimane di agosto. Siciliacque, che se ne occupa, ha intanto provveduto a richiedere la concessione demaniale marittima per un'area nel porto isola. Servirà a collocare la pompa di mandata dell'acqua marina, a servizio appunto del sistema di dissalazione in corso di realizzazione, anzitutto attraverso i moduli mobili che sono pervenuti negli scorsi giorni. La richiesta di concessione è stata inoltrata all'Autorità di sistema portuale della Sicilia occidentale, che ha la gestione delle aree locali. Attraverso la riattivazione del processo di dissalazione, il governo regionale mira a prevenire nuove crisi idriche. L'amministrazione comunale, indipendentemente dal dissalatore, ha man mano predisposto una programmazione, fatta di nuovi punti di approvvigionamento e di adeguamento delle reti, finalizzate a garantire piena copertura idrica, in attesa della prova estiva.