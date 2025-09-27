Disagi idrici, Zappietro: "Serviva più dialogo con i cittadini"

Parla comunque di disagi che andavano gestiti meglio, anche sul piano dell'informazione

Gela. L'erogazione idrica, dopo lo stop preannunciato per i lavori di collegamento della condotta San Leo, riprenderà nel pomeriggio. Il consigliere comunale di Italia Viva Alberto Zappietro parla comunque di disagi che andavano gestiti meglio, anche sul piano dell'informazione. "In seguito alla prolungata interruzione della fornitura d’acqua in diversi quartieri della città, desidero esprimere il disagio condiviso da molti cittadini. Secondo quanto comunicato inizialmente dal gestore del servizio idrico, la sospensione dell’erogazione dell’acqua era per due giorni, ossia fino al 25 settembre. Tuttavia, a oggi, 27 settembre, l’approvvigionamento non risulta ancora ripristinato e solo nella tarda mattinata si è provveduto per il tramite del sindaco a divulgare un aggiornamento. Pur comprendendo eventuali e sopraggiunti imprevisti tecnici o operativi, riteniamo fondamentale che in simili circostanze venga garantita una comunicazione puntuale, chiara e trasparente. La mancanza di informazioni aggiornate crea disagi ulteriori, impedendo ai cittadini di organizzarsi e di affrontare in modo adeguato la situazione. La comunità interessata, composta da famiglie, lavoratori, esercenti e persone fragili, ha il diritto di essere informata. Una corretta gestione delle emergenze passa anche attraverso una relazione costante e trasparente tra il gestore del servizio e l’utenza. Siamo certi che un dialogo aperto e costruttivo possa contribuire a rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, anche in situazioni complesse come questa", spiega Zappietro.