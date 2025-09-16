Direzione dem, Pd prepara la conferenza programmatica: su più fronti sinergia politica con il sindaco

Gli esponenti locali del Pd sono piuttosto impegnati nella strutturazione della conferenza programmatica, che dovrebbe servire come punto di orientamento per i temi da sviluppare, nel dialogo con il sindaco Terenziano Di Stefano e con gli alleati

Gela. Era un ulteriore passaggio interno, già preannunciato dal segretario cittadino Giuseppe Arancio e dai vice Francesco Di Dio e Giovanni Ferro. I dem, nelle scorse ore, hanno tenuto una riunione della direzione cittadina del partito. In questo frangente, gli esponenti locali del Pd sono piuttosto impegnati nella strutturazione della conferenza programmatica, che dovrebbe servire come punto di orientamento per i temi da sviluppare, nel dialogo con il sindaco Terenziano Di Stefano e con gli alleati. Come già accaduto la scorsa settimana, durante un altro incontro, in serata le vicende di mera strategia politica sono state collocate sullo sfondo. E' risaputo da tempo che gli esponenti del Pd non rinunceranno a una piena rappresentanza nel governo cittadino, sulla scorta dell'esito elettorale di un anno fa. Si tratta di un capitolo che, allo stato, non pare tale da mettere in discussione il rapporto con il sindaco e con il “modello Gela”, che i democratici hanno contribuito a rafforzare. Il connubio politico con Di Stefano non è in discussione. Il bilancio stabilmente riequilibrato e capitoli delicati come la sanità locale, il decoro urbano e la legalità, hanno la precedenza. Il raffronto sulla governance di giunta e non solo certamente arriverà ma dopo aver traguardato gli obiettivi amministrativi più urgenti e il bilancio ha significati anche politici. E' stata confermata la costituzione di gruppi di lavoro interni che finalizzeranno la discussione sulle quattro macroaree, da affrontare verso la conferenza programmatica. I dem sembrano a loro agio nell'attuale alleanza del primo cittadino e la conferenza programmatica sarà un momento di riflessione interna sulla città, aperto agli alleati.

In foto esponenti dem