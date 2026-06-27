Diportista salvato nel Trapanese dopo due ore in mare aggrappato a una boa di segnalamento

Due ore in mare, aggrappato a un segnalamento da pesca, dopo aver visto la propria barca andare alla deriva verso gli scogli

TRAPANI (ITALPRESS) – Due ore in mare, aggrappato a un segnalamento da pesca, dopo aver visto la propria barca andare alla deriva verso gli scogli. È la disavventura vissuta da un diportista di 45 anni, residente a Trapani, soccorso nella tarda serata di ieri dalla Guardia Costiera nell’ambito dell’Operazione “Mare e Laghi Sicuri 2026”.

L’allarme è scattato intorno alle 18.35, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Trapani sono giunte diverse segnalazioni di un’unità a vela incagliata sugli scogli nella zona di Bonagia. A bordo erano stati trovati effetti personali e un telefono cellulare acceso, facendo temere il peggio. La motovedetta SAR CP 877 ha avviato le ricerche e, intorno alle 20, ha individuato l’uomo in evidente difficoltà a circa un miglio e mezzo dal porticciolo di Bonagia. Recuperato e riportato a terra, il diportista, seppur sotto choc, non ha riportato gravi conseguenze. La barca è stata successivamente trainata in porto da un peschereccio in transito.

– foto Guardia Costiera –

(ITALPRESS).