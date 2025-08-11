"Dike-La fuga di Eschilo", l'opera in città: in teatro anche dibattito tra giuristi

L'evento è previsto per il 19 agosto

Gela. Il 19 agosto, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti, presso il teatro “Eschilo”, con inizio dalle ore 21:30, si terrà la rappresentazione “Dike-La fuga di Eschilo”, del regista Giacomo Frazzitta, liberamente tratta dalla “Orestea”. Si tratta di un'opera che richiama un approfondito nesso con il concetto, classico e non solo, di giustizia. Sul tema, precedendo la rappresentazione, sempre in teatro si terrà un dibattito tra esperti e giuristi. Interverranno l'avvocato e docente universitario Camillo Irace (ordinario di diritto penale 2 presso l'Università di Napoli), l'avvocato Lucia Secchi Tarugi (consigliere Cnf), l'avvocato Giacomo Frazzitta (consigliere Cnf), l'avvocato Antonino Gagliano (consigliere Cnf) e a moderare sarà Gennaro Grimolizzi (vicedirettore de “Il Dubbio”). L'evento è organizzato dall'associazione culturale “Arco” e sostenuto dall'amministrazione comunale, con il sindaco Di Stefano e l'assessore Di Cristina, dal Consiglio dell'ordine degli avvocati, dalla Camera penale "Eschilo", dal Cnf e da "Il Dubbio".