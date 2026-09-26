Digiesse-Gela, quattro assenti per i biancazzurri: anche Tuccio dà forfait

Oltre ai due squalificati Ferrigno e Giuliano e ad Aperi, Comandatore dovrà fare a meno anche di Tuccio, che in settimana ha riscontrato un problema fisico e non è partito con la squadra.

Gela. L’autobus del Gela è già partito alla volta della Calabria. Domani alle 15, i biancazzurri saranno ospiti della Digiesse PraiaTortora per la quinta giornata del campionato di Serie D. Oltre ai due squalificati Ferrigno e Giuliano e ad Aperi, Comandatore dovrà fare a meno anche di Tuccio, che in settimana ha riscontrato un problema fisico e non è partito con la squadra.

Formazione rimaneggiata, dunque, per il Gela. Canino pronto a difendere nuovamente i pali biancazzurri. Argentati e Scuderi, invece, sono chiamati a sostituire Ferrigno e Giuliano, con il classe 2006 che si adatterà sulla fascia sinistra. A centrocampo Ceesay, Vogiatzis e probabile esordio dal primo minuto per Di Stefano, mentre il tridente offensivo, presumibilmente, sarà composto da Nardella, Nanapere e Lanza, anche se non è da escludere che Comandatore possa pensare di schierare dal primo minuto Rozzi, che domenica scorsa si è reso più pericoloso del centravanti ex Teramo sfiorando più volte la rete.