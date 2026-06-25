Diga Cimia, rinviato lo svuotamento dovuto ai lavori: Mpa, "tutelate esigenze agricoltori"

Gli interventi nella diga Cimia

Gela. Slitta lo svuotamento della diga Cimia, previsto per l'avvio dei lavori. Si cercherà di andare incontro alle esigenze degli agricoltori, già falcidiati dalla cosatante carenza idrica. "Accogliamo con grande soddisfazione la decisione di rinviare a settembre l’avvio dei lavori alla diga Cimia, consentendo agli agricoltori di continuare ad utilizzare una risorsa idrica fondamentale durante i mesi estivi. Una scelta di buon senso che dimostra attenzione verso le esigenze reali del territorio e del comparto agricolo. Desideriamo esprimere il nostro apprezzamento all’assessore regionale all’energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni, che ancora una volta ha dimostrato capacità di ascolto e sensibilità istituzionale nei confronti delle istanze provenienti da Gela, Niscemi, Licata, Butera e dall’intero comprensorio. La tutela dell’acqua e la modernizzazione delle infrastrutture idriche rappresentano una delle sfide più importanti per il futuro della Sicilia. In questi mesi l’assessore Colianni ha più volte dimostrato attenzione concreta ai temi dell’approvvigionamento idrico e della gestione delle risorse strategiche, promuovendo interventi e confronti finalizzati a garantire servizi più efficienti per cittadini, agricoltori e imprese. Come gruppo di Gela riteniamo che questa decisione rappresenti un segnale importante: sviluppo, manutenzione delle infrastrutture e sostegno al mondo agricolo possono e devono procedere insieme. Continueremo a sostenere ogni iniziativa che metta al centro gli interessi del territorio e delle nostre comunità", fanno sapere gli esponenti Mpa. L'esigenza di dare riscontro alle richieste degli operatori agricolti è emersa anche nel corso di un incontro svoltosi alla presenza dello stesso Colianni, al quale hanno preso parte i consiglieri comunali del partito di Gela e Niscemi, Lucia Lupo e Rosario Meli. "Siamo soddisfatti per la soluzione individuata e che difficilmente si sarebbe potuta concretizzare senza la volontà dell'assessore regionale", fanno sapere i consiglieri.