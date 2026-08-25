Difterite, Caruso “Non c’è un’emergenza epidemiologica in Sicilia”

Così l'assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, in visita istituzionale all'ospedale di Gela, dove da 24 giorni è in atto un sit-in del Comune

GELA (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – “Purtroppo, devo dire, un’ignoranza latente ha portato molta gente a pensare che la vaccinazione fosse un fatto marginale. Lo devo dire, e lo dico nella qualità di istituzione, ma anche di genitore, che il vaccino è fondamentale”. Così l’assessore regionale alla Salute, Marcello Caruso, in visita istituzionale all’ospedale di Gela, dove da 24 giorni è in atto un sit-in del Comune per rivendicare un ospedale migliore.

Sul caso difterite Caruso è stato chiaro: “Il vaccino è l’unica vera arma che abbiamo per distruggere le patologie che nel tempo avevano portato tantissimi disagi alla popolazione siciliana, ma devo dire mondiale. Non possiamo assolutamente arretrare, per cui come istituzione faremo di tutto per portare l’informazione necessaria anche a chi si ostina, purtroppo, a praticare qualcosa che non danneggia soltanto la propria persona, ma l’intera comunità”. “Noi – sottolinea – abbiamo bisogno di coniugare sì il diritto alla libertà di ognuno di potere praticare quello che crede, ma soprattutto non ledere i diritti degli altri che vedono assolutamente pregiudicata questa possibilità attraverso ormai quello che la scienza ha acclarato, che è la necessità assoluta della vaccinazione”. Per Caruso non c’è ancora una vera e propria emergenza sanitaria: “Siamo in presenza di alcuni casi di difterite che sono stati acclarati, ma ancora gli organismi preposti non ci parlano di un’emergenza epidemiologica”.

– foto IPA Agency –

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