Difterite, Burioni “Pericolo gravissimo che sarebbe folle ignorare”

PALERMO (ITALPRESS) – “La bambina morta di difterite non è solo una tragedia evitabile: è un campanello d’allarme che ci segnala un pericolo gravissimo che sarebbe folle ignorare. Chi racconta bugie sui vaccini e chi non vaccina i figli ci ha portato in u

PALERMO (ITALPRESS) – “La bambina morta di difterite non è solo una tragedia evitabile: è un campanello d’allarme che ci segnala un pericolo gravissimo che sarebbe folle ignorare. Chi racconta bugie sui vaccini e chi non vaccina i figli ci ha portato in una situazione pericolosissima, alla quale bisogna mettere immediatamente riparo. I novax minimizzano: si è trattato di un caso di malasanità (non è vero), i genitori devono potere scegliere, e via dicendo. In realtà chi non vaccina i figli e quelli che diffondono bugie pericolosissime sulle vaccinazioni ci hanno portato in una situazione di pericolo gravissimo. Ignorarlo e continuare con le bugie sarebbe folle”. Lo scrive su Substack Roberto Burioni, medico e docente di Virologia e Microbiologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).