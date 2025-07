Difficoltà psichiche sempre più diffuse in città, Tomasi: "Attivare sportello ascolto h24"

Il consigliere comunale M5s Vincenzo Tomasi ritiene necessario attivare uno sportello di ascolto, h24

Gela. La diffusione del disagio psichico, in città, tocca soglie notevoli, come più volte riferito dai medici del Centro di salute mentale. Non sono estranei a queste difficoltà neppure i giovani. Il consigliere comunale M5s Vincenzo Tomasi ritiene necessario attivare uno sportello di ascolto, h24. Ha deciso di presentare una mozione. "Il suicidio rappresenta una tragedia che colpisce duramente famiglie, comunità e ìstituzioni, richiedendo risposte concrete e tempestive. Nella fascia di età tra i 15 e i 34 anni, si contano in media circa 500 suicidi all'anno, rendendo il suicidio una delle principali cause di morte tra i giovani. In città, non è più attivo il servizio dello psicologo scolastico, lasciando migliaia di studenti privi di un supporto fondamentale in una fase delicata della crescita personale ed emotiva. I servizi di ascolto e supporto psicologico attivi 24 ore su 24, anche attraverso modalità digitali o telefoniche, si sono rivelati strumenti efficaci in altri comuni italiani per la prevenzione del disagio mentale e del suicidio, come per esempio presso l’ospedale Sant’Andrea di Roma, e organizzazioni come Telefono amico Italia. È compito dell’amministrazione comunale tutelare il benessere psicofisico della popolazione, promuovendo politiche di prevenzione, inclusione e prossimità, in collaborazione con le realtà del terzo settore, gli ordini professionali e le strutture sanitarie", dice Tomasi. Nella mozione destinata a essere trattata in consiglio comunale, il consigliere spiega che l'amministrazione può "attivare con urgenza uno sportello per la salute mentale h24, accessibile a giovani, studenti e cittadini, anche tramite piattaforma online e numero verde, con garanzia di riservatezza e presenza di professionisti qualificati, psicologi e psicoterapeuti". "Dovrà coinvolgere l’Asp, l’Ordine degli psicologi della Regione Sicilia, le associazioni del territorio e le scuole, per costruire una rete territoriale stabile e operativa, che sappia intercettare tempestivamente il disagio psicologico e offrire risposte concrete. Bisognerà prevedere uno spazio fisico di riferimento, all’interno di una struttura comunale, come Urp, centro giovani o biblioteca comunale), che possa fungere da punto di ascolto diurno, integrato con l’accesso digitale h24 al servizio. È necessario promuovere attivamente la conoscenza del servizio, soprattutto tra i giovani, attraverso campagne informative nelle scuole, nei centri sportivi, nei luoghi di aggregazione e sui social media istituzionali. Vanno destinate risorse nel bilancio comunale e intercettare fondi regionali, statali o europei dedicati alla salute mentale, alle politiche giovanili e alla prevenzione del suicidio". "Il disagio mentale è una delle grandi emergenze silenziose del nostro tempo – precisa il consigliere Tomasi – il suicidio è la seconda causa di morte tra i giovani in Italia. Non possiamo restare fermi di fronte a tutto questo. Dobbiamo dare un segnale forte, soprattutto alle nuove generazioni: il Comune c’è e non lascia nessuno indietro. La salute mentale è un diritto, non un privilegio".