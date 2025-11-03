Difesa, Crosetto “Serve investire non perchè lo chiede la Nato”

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo prepararci in modo serio a difendere il Paese, io vivo la mia responsabilità da ministro ogni giorno più preoccupato con l'ansia di vedere cose che non vorrei vedere.E' un...

ROMA (ITALPRESS) - "Dobbiamo prepararci in modo serio a difendere il Paese, io vivo la mia responsabilità da ministro ogni giorno più preoccupato con l'ansia di vedere cose che non vorrei vedere.

E' una sensazione che mi sono stufato di vivere da solo, circondato da un Paese che non capisce che i tempi sono cambiati.

La difesa ha il compito di programmare per affrontare qualsiasi scenario, non siamo ancora all'altezza di farlo e il tempo non lo decidiamo noi". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso della presentazione del calendario della Difesa. "Noi non dobbiamo investire in difesa perchè ce lo chiede la Nato, ma per noi. Questa è la difesa oggi, la difesa dovrà lavorare nei prossimi mesi h24, 7 giorni su 7, per recuperare un gap. La situazione di sicurezza nel mondo è quella che vediamo, e in questa situazione si conta quando hai la capacità di difenderti e di attaccare, a noi interessa la capacità di difendersi", ha aggiunto.

