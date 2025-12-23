Quotidiano di Gela

Difesa, Crosetto “L’Europa è in ritardo, deve correre”

23 dicembre 2025 16:35
Italia
Italpress
NOVO SELO (BULGARIA) (ITALPRESS) - Sulla difesa l'Europa "è in ritardo" e ora "deve correre". Lo ha affermato il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita al contingente italiano in Bulgaria, nella base militare di Novo Selo.

"Negli anni l'Europa si è cullata sul fatto che ci fossero gli americani, ma ora loro hanno un altro terreno di competizione che è la concorrenza con la Cina. Non penso che gli Stati Uniti abbandoneranno mai l'Europa ma l'Europa deve iniziare a difendersi da sola".

