"Diamo luce al buio pesto", l'appello finale del sindaco

L'aula ha interrotto i lavori per quindici minuti prima del voto finale sul bilancio

Gela. Il dibattito consiliare è stato chiuso. Il sindaco Terenziano Di Stefano, nel suo intervento finale, è tornato a ringraziare dirigenti, segretario generale, collegio dei revisori e "ogni singolo cittadino". "È un punto zero importante, non usciamo dal dissesto ma parte lavoro ancora più importante - ha proseguito il primo cittadino - diamo luce al buio pesto. Abbiamo lavorato senza sosta per costruire l'ipotesi di bilancio e risanare. Abbiamo dialogato con il governo regionale e nazionale per la norma "salva Gela". Non è stato facile. Ci sono state frizioni ma abbiamo raggiunto un primo obiettivo. Questo bilancio è un atto soprattutto tecnico. Chiedo un'approvazione più ampia possibile, a maggioranza e opposizione. In sede ministeriale anche questo inciderà". L'ultima parola sullo strumento finanziario, come prevede la normativa per i Comuni in dissesto, toccherà ai tecnici ministeriali. Di Stefano ha indicato cinque punti strategici da sviluppare "piano scuole, piano strade, completamento opere pubbliche e un welfare più solido oltre al rafforzamento del personale comunale". L'aula ha interrotto i lavori per quindici minuti prima del voto finale.