Dialogo in corso Di Stefano-Iv, Pizzardi: "C'è un primo approccio sulla visione della città"

Indipendentemente dal dialogo in corso con il primo cittadino, domani Iv sarà al corteo per la sanità cittadina

Gela. Ieri sera, come abbiamo riferito, dopo tanti tentativi mai concretizzati, c'è stato un primo incontro ufficiale tra il sindaco Terenziano Di Stefano e il gruppo locale di Italia Viva, attualmente all'opposizione dell'amministrazione comunale. Abbiamo riportato che il confronto, durato circa due ore, non ha determinato un'intesa generale né le stesse parti si sarebbero attese tanto, fin da subito. "È stato sicuramente un primo passo - dice il segretario cittadino Iv Rochelio Pizzardi - abbiamo avuto modo di confrontarci su temi fondamentali per la città, dalla sanità, al porto, alle altre infrastrutture e fino al patrimonio archeologico. Sia noi sia il sindaco, nel prosieguo, cercheremo di capire se le vie si potranno incontrare. Come gruppo abbiamo esposto la nostra idea di città". I renziani e il sindaco hanno iniziato a tastare il terreno di un potenziale accordo politico e amministrativo, al momento non ancora sottoscritto. "Quando si vuole celebrare un matrimonio prima bisogna valutare le intenzioni di entrambi - aggiunge Pizzardi - se le due visioni della città e delle sue prospettive combaceranno, allora potremmo andare avanti. C'è stato un approccio concreto che prima non c'era mai stato ma un percorso comune vero e proprio, non è ancora iniziato". Indipendentemente dal dialogo in corso con il primo cittadino, i renziani non trascurano la vertenza delle vertenze, almeno in questi mesi in città, quella legata allo stato deficitario del sistema sanitario locale. "È una questione che seguiamo con molta attenzione - conclude Pizzardi - saremo alla manifestazione di domani e avremmo partecipato anche senza un incontro con Di Stefano. La sanità è un bene per tutti e va difeso".